Дружина відомого українського телеведучого, зірки "Холостяка", "Холостячки" і "Україна має талант" Григорія Решетника розповіла про проблеми з молодшим сином
Як пише Politeka.net, Христина Решетник опублікувала в Інстграм сімейне фото, на якому із зірковим чоловіком стояла в коридорі біля ліфта. Решетник тримав коляску з молодшим сином, а Христина робила знімок в дзеркалі.
"Хуххх, перемога - якийсь "складний" у нас 7 зуб і він сьогодні з'явився нарешті. Кожен зуб для батьків - це велике свято", - поскаржилася і, одночасно, пораділа жінка.
У коментарях багатодітну матір підтримали. Шанувальники теж стали ділитися своїм досвідом.
Біда у Пугачової, зірку забрали з похорону близького друга в жалюгідному стані: "Галкін взяв за руку і..."
Українці отримають виплату в розмірі 10 пенсій: які умови і кому світить доплата
Зупинилося серце зірки харківського "Металіста": зовсім молодий
Посилення карантину з 13 вересня, що чекає учнів: "Працюватимуть тільки ті школи...»
Українців приголомшили прогнозом погоди на осінь 2021: «Випаде сніг і...»
"Такий гарненький. Найкрасивіший", "Ми на 2 дні молодше, але чекаємо тільки 5й) спритні ви які)", "Ооо, вітаю! Розумію як ніхто", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Решетник сьогодні є одним з найбільш затребуваних телеведучих в Україні. Крім цього, він зразковий сім'янин. Шанувальники просто обожнюють його сім'ю.
Нагадаємо, що Христина Решетник після повернення на батьківщину здивувала зізнанням:"тепер готові".
Як повідомляла Politeka, Христина Решетник звернулася до українців, виблискуючи білосніжною посмішкою: "ви любите...".
Також Politeka писала, що Христина Решетник показала, як справляється з трьома синами: "біжимо...".