Дружина відомого українського телеведучого, зірки "Холостяка", "Холостячки" і "Україна має талант" Григорія Решетника розповіла про проблеми з молодшим сином

Як пише Politeka.net, Христина Решетник опублікувала в Інстграм сімейне фото, на якому із зірковим чоловіком стояла в коридорі біля ліфта. Решетник тримав коляску з молодшим сином, а Христина робила знімок в дзеркалі.

Григорій Решетник, Христина Решетник

"Хуххх, перемога - якийсь "складний" у нас 7 зуб і він сьогодні з'явився нарешті. Кожен зуб для батьків - це велике свято", - поскаржилася і, одночасно, пораділа жінка.

У коментарях багатодітну матір підтримали. Шанувальники теж стали ділитися своїм досвідом.

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"Такий гарненький. Найкрасивіший", "Ми на 2 дні молодше, але чекаємо тільки 5й) спритні ви які)", "Ооо, вітаю! Розумію як ніхто", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Решетник сьогодні є одним з найбільш затребуваних телеведучих в Україні. Крім цього, він зразковий сім'янин. Шанувальники просто обожнюють його сім'ю.

Нагадаємо, що Христина Решетник після повернення на батьківщину здивувала зізнанням:"тепер готові".

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