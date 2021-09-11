Українська співачка Настя Каменських поділилася ексклюзивними кадрами з гримерки

Як пише Politeka.net, 34-річна співачка є активним користувачем соціальних мереж, в тому числі вона знімає багато відео для молодіжної мережі Тік Ток. У себе в Instagram Настя показала, як розважається з дівчатами зі свого шоу-балету в гримерці. Настя була одягнена в розкішний концертний костюм, який складався з шортів і топа, поверх яких красувалася напівпрозора сітка. Дівчата з балету були одягнені в такій самій кольоровій гамі, як і Каменських.

На відео красуні запалювали під старий хіт, який, судячи з усього, став одним із трендів Тік Току.

"Мої дівчатка", - підписала фото Каменських.

У коментарях красуням залишили багато теплих слів.

"Настя, ти наймиліша співачка", "Ваууу, спокусливі крихітки", "Настя-вогонь!!!", "Пояс заліковий", «ти найкраща», «костюми вогонь», "трохи в танок не пішла з вами", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Настя Каменських постраждала під час виступу, фото травми: "я дуже пристрасна".

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських розкрила несподівану правду про себе, фото: "якби Ви зайшли до мене в гримерку...".

Також Politeka писала, що Каменських вразила формами, надівши корсет з вирізом: "Боже мій, та яка ж вона...".