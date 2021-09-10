Екс-солістка групи "НеАнгели", співачка Слава Камінська вразила архівним кадром
Як пише Politeka.net, в Instagram артистка опублікувала фото, зроблене до її популярності. На знімку Камінська постала з яскравими червоними волоссям. Вона сиділа на підлозі в порваних джинсах, а в руках у неї знаходилася сигарета.
"Вгадайте рік (по бровах)", - підписала фото співачка.
У коментарях шанувальники стали робити Славі компліменти, а також намагатися вгадати, в якому році був зроблений знімок.
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"Славочка, рік не важливий, PUMA вже винна тобі за ці фото", "2005... у вас ще нічого..у мене нитки з татуажу були, лазером ледве ледве прибрала», «а я зрозумію все по бровах, а я прочитаю все по губах», "Рік не знаю, але красива! Щастя Вам, добра!", "Судячи з кольору волосся - 10 або 11 клас, тобто 1999, або 2000 рік», - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що до «НеАнгелів» Камінська брала участь в реаліті-шоу «Острів спокус», а також талант-шоу «Народний артист».
Нагадаємо, що Слава Камінська в корсеті перетворилася на ефектну красуню:"Давно пора".
Як повідомляла Politeka, Камінська зізналася, чому розпалися "НеАнгели" і хто тепер її продюсер.
Також Politeka писала, що Камінська вразила несподіваною заявою: "всіх змушують це робити...".