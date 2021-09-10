Чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін розсварив шанувальників черговою витівкою

Як пише Politeka.net, на фан-сторінці дочки Пугачової і Галкіна Лізи з'явилося відео, на якому Галкін приміряв до свого обличчя маски тварин. У підсумку Максиму попалася маска страуса, чому він був вкрай здивований.

"Ну вже ні.. А ви що думаєте?",- підписали ролик автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали сваритися. Одним ролик здався смішним, а інші порахували, що для дорослого чоловіка такі жарти неприйнятні.

"Начебто дорослий вже мужик", "Ну, зрозуміло, довели. Потрібно випити заспокійливого або вийти на повітря. Кріпись Максим!", "Макс розважається", «в точку», "вже не смішно...", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Галкін багато часу приділяє своїм соціальним мережам, де публікує не тільки свої фото і відео, але також будні своїх дітей і зіркової дружини. Пародист намагається бути активним на всіх платформах, включаючи Тік Ток.

Нагадаємо, що Галкін в одних трусах показав, як розважається без дружини, кадри: "Тримайся там!".

Як повідомляла Politeka, Пугачова розцвіла поруч з молодим чоловіком: "Красуня, риси обличчя дивовижні".

Також Politeka писала, що Галкін показав, як дружина проводить час з дітьми поки він на роботі: "захоплююся".