Чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін розсварив шанувальників черговою витівкою
Як пише Politeka.net, на фан-сторінці дочки Пугачової і Галкіна Лізи з'явилося відео, на якому Галкін приміряв до свого обличчя маски тварин. У підсумку Максиму попалася маска страуса, чому він був вкрай здивований.
"Ну вже ні.. А ви що думаєте?",- підписали ролик автори аккаунта.
У коментарях шанувальники стали сваритися. Одним ролик здався смішним, а інші порахували, що для дорослого чоловіка такі жарти неприйнятні.
Біда у Пугачової, зірку забрали з похорону близького друга в жалюгідному стані: "Галкін взяв за руку і..."
Зупинилося серце зірки харківського "Металіста": зовсім молодий
Посилення карантину з 13 вересня, що чекає учнів: "Працюватимуть тільки ті школи...»
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" засвітив кохану в ліжку і розповів про особисте: "Моя жінка повинна..."
Комарову зі "Світ навиворіт" довелося екстрено тікати за кордоном: "Кинули в кузов..."
"Начебто дорослий вже мужик", "Ну, зрозуміло, довели. Потрібно випити заспокійливого або вийти на повітря. Кріпись Максим!", "Макс розважається", «в точку», "вже не смішно...", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Галкін багато часу приділяє своїм соціальним мережам, де публікує не тільки свої фото і відео, але також будні своїх дітей і зіркової дружини. Пародист намагається бути активним на всіх платформах, включаючи Тік Ток.
Нагадаємо, що Галкін в одних трусах показав, як розважається без дружини, кадри: "Тримайся там!".
Як повідомляла Politeka, Пугачова розцвіла поруч з молодим чоловіком: "Красуня, риси обличчя дивовижні".
Також Politeka писала, що Галкін показав, як дружина проводить час з дітьми поки він на роботі: "захоплююся".