Ведучий і автор тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров побував на весіллі в Пакистані

Як пише Politeka.net, в анонсі популярного шоу показали, як Комаров веселився на весіллі в далекій країні.

"Дмитро Комаров @komarovmir дізнається, який викуп дають за наречену в пакистанській пустелі, чим пригощають гостей серед пісків і навіщо наречений одягає на себе гроші", - відзначили в анонсі програми.

Як відомо, новий сезон «Світу навиворіт» присвячений Пакистану, по якому Комаров довгий час подорожував. Журналісту пощастило потрапити на весілля, яке проводили прямо в пустелі. Наречений з'явився на весіллі в костюмі з грошей, а гостей пригощали екзотичними пустельними стравами.

За словами Комарова, побувати на весіллі індуїстів в мусульманській країні - велика удача для журналіста.

У коментарях залишили багато захоплених відгуків.

"Журналіст від бога", "Завжди з нетерпінням чекаю випуску "Світ навиворіт", "Ностальгія, назад в 2000-і. Трохи пахне старовиною. Згадати все і навіть більше", - пишуть глядачі.

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