Чоловік судді шоу "Танці з зірками" Катерини Кухар, артист балету Олександр Стоянов дав українцям корисні поради

Як пише Politeka.net, в Instagram артиста з'явилося відео зі зйомок соціального ролика. Стоянов показав, як підтримувати тіло у формі, використовуючи турніки на вулиці.

"Хто вже встиг побачити мої сторіз? Залучаю кожного до активного життя і хочу розповісти про новий проект @aktyvni_parky. Даний проект створений для підтримки спортивного духу нашої нації. Спорт-це не тільки про спортивні зали та спеціалізовані установи, це про культуру ставлення до Вашого тіла. У вашому розпорядженні ваш будинок, двір, або навіть офіс", - зазначив Стоянов.

За його словами, просканувавши QR-коди на нових спортивних локаціях, можна відкрити для себе нові вправи для всього тіла.

"Я вважаю, що такий проект найважливіший, адже в здоровому тілі-здоровий дух. Спорт допомагає від поганого самопочуття, налаштовує ваш мозок на активну роботу, адже дія породжує дію!",- звернувся Стоянов до шанувальників.

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