Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вразила зовнішністю через 20 років
Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram вирішили згадати, як виглядала актриса на початку своєї кар'єри, коли тільки пробувала себе в ролі моделі, з її фото на початку 2010-х. Шанувальники підібрали схожі фото в капелюшках. На першому зірка була зовсім юною, а на другому красувалася вже впевнена в собі жінка-актриса.
"1991 або 2010?", підписали фото автори аккаунта.
У коментарях стали обговорювати вікові зміни актриси, але більшість шанувальників прийшли до висновку, що Джолі з роками не стала виглядати гірше.
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"Ще краще", "Ідеальна", "бездоганна", «ти красива дівчина", "все ще солодка", "Чудова жінка", "Прекрасна моя любов, я люблю тебе", "обидві однаково чудові! Старіє неймовірно!", "Доброго ранку, Анджеліна, як завжди красива, так пасують роки, ви все ще Діва», - пишуть шанувальники.
Нагадаємо, що Джолі застала красунь-дочок за улюбленим заняттям: "що за милота?".
Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі з незвичайним макіяжем здивувала зовнішністю:"стільки процедур на обличчі".
Також Politeka писала, що Джолі показала, наскільки красивою можна бути в розстебнутій сорочці: "а радості скільки".