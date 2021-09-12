Українська співачка Настя Каменських похвалилася фігурою у ванній
Як пише Politeka.net, 34-річна артистка, яка активно веде свою сторінку в Instagram, поділилася новими кадрами.
Настя позувала в білому купальнику у ванній кімнаті, з якої відкривається чудовий вид.
Варто відзначити, співачка уважно стежить за своєю формою, дотримуючись правильного харчування і не забуваючи про тренування. Нещодавно їй вдалося скинути вагу і тепер вона може похвалитися дійсно чудовою фігурою.
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Користувачі Мережі не поскупилися на компліменти, зазначивши, що Потапу пощастило з такою дружиною.
"Мрія кожної леді ❤, ванна і вид", "Ваууу, гармата», «Нова Кім», «шикарна фігурка», «відмінний ранок», «ти прекрасна», «найкрасивіша», "пощастило моєму теске з такими відмінними Morning View Амі", - писали в коментарях.
Але не обійшлося і без критики: "ти буваєш колись одягнена? Невже крім голого заду показати не чого? Ти ж красива дівчина".
Нагадаємо, що Настя Каменських постраждала під час виступу, фото травми: "я дуже пристрасна".
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