Українська співачка Настя Каменських похвалилася фігурою у ванній

Як пише Politeka.net, 34-річна артистка, яка активно веде свою сторінку в Instagram, поділилася новими кадрами.

Настя позувала в білому купальнику у ванній кімнаті, з якої відкривається чудовий вид.

Варто відзначити, співачка уважно стежить за своєю формою, дотримуючись правильного харчування і не забуваючи про тренування. Нещодавно їй вдалося скинути вагу і тепер вона може похвалитися дійсно чудовою фігурою.

Користувачі Мережі не поскупилися на компліменти, зазначивши, що Потапу пощастило з такою дружиною.

"Мрія кожної леді ❤, ванна і вид", "Ваууу, гармата», «Нова Кім», «шикарна фігурка», «відмінний ранок», «ти прекрасна», «найкрасивіша», "пощастило моєму теске з такими відмінними Morning View Амі", - писали в коментарях.

Але не обійшлося і без критики: "ти буваєш колись одягнена? Невже крім голого заду показати не чого? Ти ж красива дівчина".

Нагадаємо, що Настя Каменських постраждала під час виступу, фото травми: "я дуже пристрасна".

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