16-річна дочка відомої співачки Олі Полякової Маша показала, які повідомлення отримує від хейтерів

Як пише Politeka.net, 16-річна Маша Полякова, яка також займається музикою, вже декілька років веде свій блог у соціальних мережах Instagram та Tik-Tok. Дівчина часто ділиться з шанувальниками подробицями не тільки повсякденного життя, а й показує фото та відео з репетицій власного рок-гурту "ШВИ", у якому є вокалісткою.

Зауважимо, що нещодавно Полякова-молодша дала свій перший концерт, на якому заспівала декілька нецензурних пісень. Загалом шанувальникам не дуже подобається творчість 16-річної дівчини й вони часто їй про це пишуть.

У своєму Instagram Полякова записала відео та показала, які СМС зазвичай отримує від хейтерів. Маша записала відео, на якому танцює та показує усім, хто пише їй, що вона "жирна", "не вміє співати", "страшна", "нічого не варта без мами", середній палець.

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