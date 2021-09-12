Українська співачка Ані Лорак звикла дотримуватися одного стилю в своїх виступах
Артистка довгі роки виступає в одному стилі, і хоча Кароліна змінює вбрання, зачіски і свою команду – в цілому її пісні завжди з одним мотивом. При цьому Лорак намагається показати, що виглядає як і раніше добре, як і на початку кар'єри.
Навколо співачки завжди багато обговорень, адже сама артистка виглядає досить молодо, через що стала помітна її любов до «уколів краси». Сама зірка цей факт заперечує, а шанувальники лише публікують кадри з минулого, згадуючи її кращі образи.
"Я-людина м'яка. Якщо і намагаюся щось доводити, то не самовихваляннями, а роботою на сцені, своїм співом» – цитують співачку шанувальники.
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Користувачі відповіли:
"Це прекрасна рубрика. Кароліна дуже розумна і мудра жінка і подвійно приємно, коли хтось виписує її цитати; Кароліна найкраща; Красиво😍; Богиня; що з губами жах».
Нагадаємо, нещодавно артистка виступила в Одесі після тривалої перерви. У Instagram вона опублікувала ролик, присвячений цьому візиту.
"Бувають такі дивовижні зустрічі, які назавжди залишають слід у пам'яті. Такими були наші концерти в Одесі. Ви прилетіли з різних куточків України, щоб оточити мене своєю теплотою і любов'ю, подарувавши незабутні емоції. Ми пов'язані невидимою ниткою під назвою Музика", - звернулася до шанувальників співачка.
Нагадаємо, що Ані Лорак усамітнилася з близьким другом в студії: "це настільки чудово".
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