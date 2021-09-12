Популярна українська ведуча і шоувумен Леся Нікітюк показала, як насправді проходять її тренування

Останнім часом Леся твердо вирішила привести фігуру в порядок і підтягнути свої форми, тому тепер вона в спортзалі намагається займатися якомога більше і частіше. Не забуває Нікітюк записувати відео звідти.

Оскільки телеведуча також не бачить сенсу приховувати, яка вона справжня, Леся також показала себе після одного з тренувань. З поплутаним волоссям, червоним обличчям і в втомленому вигляді Нікітюк покрутилася перед дзеркалом.

І без фільтрів, і косметики телеведуча виглядала дуже стрункою-схоже, її заняття вже дали перший результат. Вона його при цьому намагається закріпити не тільки заняттями, але ще і правильним харчуванням і інтервальним голодуванням.

Як відомо, Леся Нікітюк стала популярною ведучою на українському ТБ, запам'ятавшись по шоу " Хто зверху?", "Орел і Решка" та інших. Красуня також активно веде блог в Instagram, де серед іншого любить блиснути почуттям гумору.

"Всі бачили цих модних дів, які фоткаються перед входом на борт приватного літака, з дорогими сумками в руках ... але ніколи не показують вихід) Думаю він виглядає так», - написала телеведуча, і показала веселе фото.

Нагадавши, Нікітюк похвалилася новим обличчям після "пластичної операції", як вона тепер виглядає.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк у напівпрозорій білизні засвітила ідеальну фігуру.

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