Популярна українська співачка Тіна Кароль показала себе в домашньому вигляді перед підготовкою до концерту

Популярна виконавиця багато разів викладала у себе в профілі кадри, на яких з'являлася без макіяжу. Оскільки знаменитість не соромиться того, як виглядає в житті, вона нещодавно записала нове звернення до шанувальників.

Перед підготовкою до важливого виступу Тіна вирішила показати себе в простому вигляді і без косметики з фільтрами. Оскільки поза сценою зірка намагається берегти себе і шкіру, вона фактично завжди без макіяжу.

"Сьогодні зустрічаємося в Києві! Приходьте, буде програма велика дуже, цікаво. Буде альбом "Красиво", хіти з цього альбому. Будуть і пісні, яких ви так чекали. Але, сьогодні я ще удостоєна можливості і честі привітати і заспівати для олімпійців, які представили нашу країну в збірній. І сьогодні я співаю для них!» - розповіла Тіна у своїх відео.

Раніше зірка виступила на приватному торжестві. Про це повідомила організатор весілля Христина Кривцова. При цьому вона зазначила, що Тіна Кароль вирішила проігнорувати їхні домовленості.

"Коли три місяці брифуєш артиста висилаючи #COLORMOOD і концепти, по-людськи просиш не працювати на весіллі в чорних костюмах і взяти стійку з квітами в рамках концепту або використовувати нашу. Отримайте-розпишіться", - написала організатор подій.

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