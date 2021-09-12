Відома артистка і екс-учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва похвалилася стилем

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру. Дівчина активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти з життя.

Цього разу артистка поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка в коротких білих шортиках показує свої довгі ноги і в спортивній кофті. Також, свій образ Надя доповнила білими кросівками і довгими шкарпетками.

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Чекаю кожного", повідомила Надя Дорофєєва.

Шанувальники артистки залишили їй безліч коментарів під фотографіями: "Надя, а що за стиль!!!!", "Виглядаєш дуже бадьоро і симпатично", "Ти наше сонечко", "Як завжди чарівно", "Така красуня", "Надя - ти богиня", "Космос".

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