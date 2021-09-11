Екс-учасниця групи "Nikita" і відома співачка Даша Астаф'єва приміряла на себе образ зухвалої спокусниці

Даша Астаф'єва пробує себе не тільки в образі співачки – вона ще й бере активну участь в різних модельних фотосесіях, виступає на різних проектах, вже кілька разів була в ролі актриси і з недавніх пір стала діджеєм.

Також Даша любить експериментувати із зовнішністю перед виступами. Якщо в повсякденному житті зірка не змінює ні колір волосся, ні зачіску, то для роботи Астаф'єва нерідко приміряє щось нове.

Наприклад, зачіска з довгими рівними локонами і чорний костюм виглядають на виконавиці більш ніж привабливо.

"Не перестаю захоплюватися красою🤍; She is immortally gorgeous; Космос; це неймовірно" - відповідають шанувальники під роликом.

Також сама Даша артистка поділилася новими портретними фотографіями на своїй сторінці в Instagram. Знімки зроблені в домашній атмосфері при променях сонця, які висвітлюють кімнату з вікна. На дівчині не помітний макіяж, завдяки якому відмінно видно її натуральна краса.

Раніше повідомлялося, Дашу Астаф'єву на нових фото переплутали з Монікою Белуччі: "приваблива і одночасно недоступна"

Також, Астаф'єва в чорному костюмі з блискітками запалила вночі з молоденькими красунями: фото

Politeka розповідала, Астаф'єва в сукні з великими вирізами похвалилася нічними веселощами з подругами: кадри