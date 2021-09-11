У новому ефірі шоу "Танці з зірками" за звання найгарячішого танцюриста боротимуться троє учасників

Як пише Politeka.net, в Instagram проекту опублікували анонс нового ефіру, який вийде в неділю.

"Вже завтра другий ефір грандіозного шоу "Танці з зірками", присвячений коханню. Це буде неймовірно красиво!",- підписали відео автори аккаунта.

В анонсі шоу відзначили, що в недільному ефірі за звання найгарячішого учасника боротимуться Артур Логай, Олексій Суровцев і Дмитро Каднай.

У коментарях глядачі стали обговорювати, хто ж з учасників є таким. Думка глядачів розділилася.

"Тримайтеся", "Артур Логай. Бажаю Хороших Балів", "Однозначно Суровцев Олексій. Решта і поруч не стояли", "Діма, ти переможеш", "Суровцев тільки тілом красивий. Це шоу Танці з зірками, тому не треба його порівнювати з пластичним Каднаєм і Артуром», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Melovin з партнеркою покажуть справжню пристрасть на шоу: розсекречена тема нового ефіру.

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