Українська актриса Ірина Поплавська, яка стала новою зіркою українського телебачення, розповіла, на які жертви пішла заради ролі в серіалі

Як пише Politeka.net, Ірина Поплавська зіграла українську версію Каті Пушкарьової в новому українському серіалі "Моя улюблена Страшко". Заради ролі Поплавської довелося серйозно змінити свою зовнішність. Крім цього, дівчина видалила всі старі фото з соціальних мереж. Тепер в її Instagram тільки знімки з серіалу.

На свіжому знімку Ірина в образі "Страшко" позувала поруч з колегою по зйомках.

"Обожнюю першу фотку", - підписала знімки зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Індійський дует!", "Ахахах, ви прекрасні", "Шикарний тандем", "Як ви це знімали! Уявити собі не можу! Напевно, сміху було, не один дубль зірвали", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше актриса розповідала, що заради ролі вона перефарбувала волосся, обрізала чубок і вставила брекети. Також Ірину попросили не доглядати за бровами.

Нагадаємо, що з'ясувалися факти з життя зірки "Моя улюблена Страшко".

Ще Politeka писала, що зірка "Моя улюблена Страшко" став учасником "Танців з зірками".

Також Politeka повідомляла, що актор "Моя улюблена Страшко" Логай здивував відпочинком після репетицій на відомому шоу: "Ось так...".