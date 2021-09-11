У мережі влаштували модну битву серед українських зірок

Як пише Politeka.net, в Instagram "ЖВЛ" опублікували найекстравагантніші образи українських знаменитостей, закликавши підписників голосувати за найкращий костюм.

"Хто з українських зірок любить екстравагантні образи. Гортай швидше карусель і розглядай оригінальні луки артистів. Хто вразив вас найбільше? Діліться в коментарях", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях українці стали обговорювати, чий образ їм сподобався найбільше.

"Надя Дорофєєва неймовірна, найкраща", «Настя Каменських прекрасна», «досі в захваті від цього фотосету Меловіна», "У Мела завжди дуже цікаві і яскраві образи", "Ох, який MÉLOVIN. Це ж треба таке придумати", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що на фото Melovin постав в дуже незвичайному образі. На його обличчі красувалася бронзова маска, а тіло було вкрите фарбованими рукавичками. Також артист вставив чорну контактну лінзу в одне око, нагадавши шанувальникам про свою коронну фішку.

Нагадаємо, що Melovin з партнеркою по шоу підготував ефектний танець:"впевнена, буде дуже...".

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