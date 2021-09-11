У мережі влаштували модну битву серед українських зірок
Як пише Politeka.net, в Instagram "ЖВЛ" опублікували найекстравагантніші образи українських знаменитостей, закликавши підписників голосувати за найкращий костюм.
"Хто з українських зірок любить екстравагантні образи. Гортай швидше карусель і розглядай оригінальні луки артистів. Хто вразив вас найбільше? Діліться в коментарях", - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях українці стали обговорювати, чий образ їм сподобався найбільше.
"Надя Дорофєєва неймовірна, найкраща", «Настя Каменських прекрасна», «досі в захваті від цього фотосету Меловіна», "У Мела завжди дуже цікаві і яскраві образи", "Ох, який MÉLOVIN. Це ж треба таке придумати", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що на фото Melovin постав в дуже незвичайному образі. На його обличчі красувалася бронзова маска, а тіло було вкрите фарбованими рукавичками. Також артист вставив чорну контактну лінзу в одне око, нагадавши шанувальникам про свою коронну фішку.
Нагадаємо, що Melovin з партнеркою по шоу підготував ефектний танець:"впевнена, буде дуже...".
Ще Politeka писала, що Melovin з партнеркою по шоу покажуть справжню пристрасть: подробиці.
Також Politeka повідомляла, що Melovin зізнався, який подарунок хоче отримати:"Ноги не ходять".