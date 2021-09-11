Українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", вразила виглядом в мереживах

Як пише Politeka.net, Даша Трегубова не тільки успішна телеведуча, але ще і актриса кіно. Красуня показала, як разом з Олександром Педаном та іншими дивилася фільм, де знімалася сама. Кадри Трегубова розмістила у себе в Instagram.

На кадрах, Даша, Олександр та інші стояли в кімнаті, дивлячись фільм на плазмовому екрані. Там Трегубова стояла в плащі, який скинула перед чоловіком, залишившись тільки в мереживній білизні і панчохах на бретельках. Педан бурхливо відреагував на цей момент.

"Даша, давай. Вау, що лисий, з'їв? Ні, ми тут знімаємо, як Даша знімає себе, як вона знімалася в кіно", - сказав Олександр.

"З Днем українського кіно. Обожнюю і готова заради нього на все. Готувалася до відкриття першого Хмельницького кінофестивалю разом з Олександром Педаном, Артемом Калюбаєвим, Денисом, Мариною Кудерчук, і раптом на ТБ моя улюблена пікантна сцена з проекту "Аквамарин". Михайло Кучуюк, всі запитували, чи це продовження***", - написала Даша.

Фанати подивилися відео більше 3 тисяч разів і написали коментарі:

"Круто, вітаю", "" Красива сцена і ви такі спокусливі, Даша"," карколомна красуня","дуже крута сцена", "вітаю, круті люди роблять круте кіно".

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