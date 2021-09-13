Юрій Горбунов порадував шанувальників сімейними кадрами
Як повідомляє Politeka.net, зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов щасливі батьки синів Івана та Данила. Турбота про тата намагається якомога більше часу проводити з дітьми.
На свіжому фото в Instagram Юрій катається по двору з Іваном на велосипеді.
Хлопчик досить впевнено тримається на сидінні велосипеда, правда, тато все ж перегнав синочка. Юрій проїхав далеко вперед, а Іван відстає, але продовжує їхати за батьком. Варто відмітить, що батько і син навіть схоже одягнені – вони обрали світлу літню гаму. Вони приміряли футболки, шорти і кепки, які захищають їх обличчя від променів сонця.
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Юрій та Іван їдуть по зручній акуратній доріжці, що знаходиться на території елітного закритого селища по Києву, де живе зоряна сім'я.
"Чудовий був день", - підписав Юрій знімок.
Шанувальники схвалили активне дозвілля тата і сина, залишивши для них позитивні коментарі під фото: "Як же це правильно! Батько і син! Ух!", "Які молодці. Особливо тато, піклуватися про здоров'я сина. Будьте обережні на широкій дорозі", "Красені, супер".
Нагадаємо, Потап і Горбунов кардинально змінили імідж заради зйомок.
Як Politeka писала, Горбунов в пологовому будинку вразив першими кадрами з сином.
Також Politeka розповідала, Осадча народила третю дитину і вийшла в прямий ефір.