Юрій Горбунов порадував шанувальників сімейними кадрами

Як повідомляє Politeka.net, зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов щасливі батьки синів Івана та Данила. Турбота про тата намагається якомога більше часу проводити з дітьми.

На свіжому фото в Instagram Юрій катається по двору з Іваном на велосипеді.

Хлопчик досить впевнено тримається на сидінні велосипеда, правда, тато все ж перегнав синочка. Юрій проїхав далеко вперед, а Іван відстає, але продовжує їхати за батьком. Варто відмітить, що батько і син навіть схоже одягнені – вони обрали світлу літню гаму. Вони приміряли футболки, шорти і кепки, які захищають їх обличчя від променів сонця.

Юрій та Іван їдуть по зручній акуратній доріжці, що знаходиться на території елітного закритого селища по Києву, де живе зоряна сім'я.

"Чудовий був день", - підписав Юрій знімок.

Шанувальники схвалили активне дозвілля тата і сина, залишивши для них позитивні коментарі під фото: "Як же це правильно! Батько і син! Ух!", "Які молодці. Особливо тато, піклуватися про здоров'я сина. Будьте обережні на широкій дорозі", "Красені, супер".

Нагадаємо, Потап і Горбунов кардинально змінили імідж заради зйомок.

Як Politeka писала, Горбунов в пологовому будинку вразив першими кадрами з сином.

Також Politeka розповідала, Осадча народила третю дитину і вийшла в прямий ефір.