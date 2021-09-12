Суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська отримала масу компліментів від шанувальників
Як повідомляє Politeka.net, суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська з дочкою живе у Франції, а до Києва кухар приїжджає на зйомки проекту.
Вона рідко ділиться сімейними кадрами, але кілька годин тому Ольга в Instagram засвітила фото, на якому позувала в компанії дочки Віри.
На фото Ольга стоїть на фермі і на руках тримає дочку. Дівчинка притискається до мами і треться своїм носиком об ніс Ольги. Мама і дочка приміряли схожі наряди в світлій кольоровій гамі. На них - теплі в'язані светри, штани і черевики. Обидві розпустили своє волосся по плечах.
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"Моменти створені для найрідніших. Моменти, які хочеться смакувати і насолоджуватися. Моменти, що мають цінність", - підписала знімок Ольга.
Шанувальники звернули увагу не тільки на дівчинку, але і на усміхнену Ольгу. Розчулені шанувальники почали нахвалювати свою улюбленицю.
"Яка класна фотографія! І сепія, і любов)", "Які ви красиві", "Фото супер", "Ти так схожа на маму, це так круто", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Мартиновська зізналася, кому віддала особливе місце у своєму серці.
Politeka розповідала, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф", який виїхав з України, показав своє "нове" житло.
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