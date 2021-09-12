Українська співачка Оля Полякова висловилася про проблеми шоубізнесу

Як повідомляє Politeka.net, 11 вересня, на телеканалі "Україна" показали третій випуск шоу "Співають всі". Там стався скандал між співачкою Анастасією Приходько і блогером Олегом Машуковським. Артистка образила тих, хто веде блог і знімає відео в TikTok.

На бік блогерів встала Оля Полякова, закликавши поважати працю інших. Кадрами вона поділилася в Instagram.

Вона зазначила, що в Україні багато недооцінених артистів, які самі починають знецінювати іншу людину.

"Поважайте чужу молодість, пам'ятаючи про свою. Ми, артисти, в нашій країні всі настільки недооцінені, що самі знецінюємо іншу людину, щоб якось занурити його в ту недооцінену історію, в якій варимося роками...", - заявила співачка.

Ольга також звернулася до своїх колег і закликала їх підтримувати один одного, щоб початківцям виконавцям було легше, щоб вони в цій безодні не захлинулися, як багато артистів, які пішли в нікуди.

Українці підтримали слова Олі Полякової, при цьому розкритикувавши Приходько. Вони нагадали їй, що це не інтилектуальний конкурс, а співочий, тому потрібно не забувати - "Ви оцінюєте співаків".

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