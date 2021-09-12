Популярна українська співачка Тіна Кароль похвалилася своїм головним домашнім досягненням

Як відомо, зараз популярна виконавиця живе у величезному особняку під Києвом, яке ще давно колись купив її покійний чоловік. Тіна Кароль вирішила не змінювати місце проживання і облаштувала особняк під себе з сином.

Зараз Веніамін на навчанні закордоном, тому співачка спокійно приділяє час собі, коли не працює. Примітно, що в повсякденному житті артистка не носить макіяж, що викликають наряди і не з'являється перед камерами.

Вона також любить готувати і прибирати сама, ще доглядає за садом і городом. Цього разу Кароль показала в сторі свій багатий урожай і захопилася квітучими трояндами і півоніями.

"Ось, хвалюся. Так, господиня" - коментує свої відео сама Тіна. У нових Сторі Тіна показала домашні груші, помідори, похвалившись своїм урожаєм цього року. А також показала розарій з 50 кущами різних сортів.

Раніше перед підготовкою до важливого виступу Тіна вирішила показати себе в простому вигляді і без косметики з фільтрами.

"Буде альбом" Красиво " на виступі, хіти з цього альбому. Будуть і пісні, яких ви так чекали. Але, сьогодні я ще удостоєна можливості і честі привітати і заспівати для олімпійців, які представили нашу країну в збірній. І сьогодні я співаю для них!» - розповіла Тіна у своїх відео.

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