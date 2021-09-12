Переможець "Голос країни" і "Голос. Діти" Роман Сасанчин в черговий раз похвалився своєю нареченою

Як повідомляє Politeka.net, 19-лений співак Роман Сасанчин став популярним завдяки талант-шоу "Голос. Діти" і "Голос країни". Зараз молода людина активно веде свій мікроблог, де ділиться творчими планами і подробицями особистого життя.

Кілька годин тому він показав в Instagram свою вагітну наречену.

В Instagram-сторіз Роман опублікував кілька фотографій, на яких позує з коханою Іванною. У кадрі дівчина демонструє свій вже помітно великий животик. Майбутній татко виглядає щасливим і променисто посміхається на камеру. Парочка лежить в ліжку і тільки-тільки прокидається.

"Іванка не знає, як бути красивою в кадрі", - каже Роман жартівливо і сміється. Тим часом у підписі він вже називає Іванку: "Моя мілашка".

До слова, Роман і Іванна познайомилися в 2020 році в компанії спільних знайомих. Через кілька місяців вони стали жити разом у квартирі, яку виконавець виграв у шоу "Голос країни". Через рік відносин пара побралася.

Нагадаємо, вагітна дівчина Сасанчина поскаржилася, що не знає, де він.

Як повідомляла Politeka, 19-річний переможець "Голосу країни" перед народженням первістка набив велике тату.

Також Politeka писала, що наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина здивувала кадрами зі спальні.