Переможець "Голос країни" і "Голос. Діти" Роман Сасанчин в черговий раз похвалився своєю нареченою
Як повідомляє Politeka.net, 19-лений співак Роман Сасанчин став популярним завдяки талант-шоу "Голос. Діти" і "Голос країни". Зараз молода людина активно веде свій мікроблог, де ділиться творчими планами і подробицями особистого життя.
Кілька годин тому він показав в Instagram свою вагітну наречену.
В Instagram-сторіз Роман опублікував кілька фотографій, на яких позує з коханою Іванною. У кадрі дівчина демонструє свій вже помітно великий животик. Майбутній татко виглядає щасливим і променисто посміхається на камеру. Парочка лежить в ліжку і тільки-тільки прокидається.
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"Іванка не знає, як бути красивою в кадрі", - каже Роман жартівливо і сміється. Тим часом у підписі він вже називає Іванку: "Моя мілашка".
До слова, Роман і Іванна познайомилися в 2020 році в компанії спільних знайомих. Через кілька місяців вони стали жити разом у квартирі, яку виконавець виграв у шоу "Голос країни". Через рік відносин пара побралася.
Нагадаємо, вагітна дівчина Сасанчина поскаржилася, що не знає, де він.
Як повідомляла Politeka, 19-річний переможець "Голосу країни" перед народженням первістка набив велике тату.
Також Politeka писала, що наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина здивувала кадрами зі спальні.