Алла Пугачова і Максим Галкін вийшли в світ і не стримали почуттів перед об'єктивом камери

Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на 27-річну різницю у віці, Алла Пугачова і Максим Галкін демонструють ідилію у відносинах. Останнім часом вони не часто з'являються на світських заходах.

Кілька годин тому на одній з фанатських сторінок Instagram показали миле відео в компанії знаменитої парочки.

Відео було зроблено на святкуванні дня народження Максима Галкіна. Під час торжества він почав годувати дружину з ложечки, а на останок і зовсім ніжно поцілував в губи.

На святі Алла Борисівна з'явилася в пишній сукні з фатину з квітковим візерунком. Наряд доповнював і туфлі на танкетці в тон. Примадонна також зробила макіяж в рожевих тонах і завила кучерики. На святі багато хто милувалися Пугачовою. Максим же вибрав класичні брюки чорного кольору і сорочку в тон.

Користувачі Мережі оцінили красиві кадри і засипали зоряну пару теплими відгуками в коментарях.

"Любов всім вікам покірна, її пориви благотворні", "Так класно. Заздріть", "Солодка парочка", "Щасливі разом", "Любов ще жива", - писали коментатори.

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