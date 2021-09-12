Алла Пугачова і Максим Галкін вийшли в світ і не стримали почуттів перед об'єктивом камери
Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на 27-річну різницю у віці, Алла Пугачова і Максим Галкін демонструють ідилію у відносинах. Останнім часом вони не часто з'являються на світських заходах.
Кілька годин тому на одній з фанатських сторінок Instagram показали миле відео в компанії знаменитої парочки.
Відео було зроблено на святкуванні дня народження Максима Галкіна. Під час торжества він почав годувати дружину з ложечки, а на останок і зовсім ніжно поцілував в губи.
Біда у Пугачової, зірку забрали з похорону близького друга в жалюгідному стані: "Галкін взяв за руку і..."
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як вирішив свою домашню проблему: "Відчуваю себе жахливо"
Горбунов похвалився сімейним відпочинком з Осадчою і маленьким сином: "Насолоджуємося"
Білик застала маленького сина з грошима, хлопчик не розгубився: "Що не зрозуміло..."
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська зізналася, кому віддала особливе місце у своєму серці: "Не той, про кого ви подумали..."
На святі Алла Борисівна з'явилася в пишній сукні з фатину з квітковим візерунком. Наряд доповнював і туфлі на танкетці в тон. Примадонна також зробила макіяж в рожевих тонах і завила кучерики. На святі багато хто милувалися Пугачовою. Максим же вибрав класичні брюки чорного кольору і сорочку в тон.
Користувачі Мережі оцінили красиві кадри і засипали зоряну пару теплими відгуками в коментарях.
"Любов всім вікам покірна, її пориви благотворні", "Так класно. Заздріть", "Солодка парочка", "Щасливі разом", "Любов ще жива", - писали коментатори.
Нагадаємо, 72-річна Пугачова показала себе в сукні-міні і пошкодувала
А ще Politeka повідомляла, що 72-річна Пугачова з оголеними плечима налякала своїм виглядом
Також Politeka писала, що 72-річна Примадонна затьмарила неголеного чоловіка на новому Селфі.