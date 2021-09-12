Зірка «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов почав будівництво, яке все відкладав. і влаштував справжні гонки
Як повідомляє Politeka.net, актор і художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов розповів, як провів літо і чим був зайнятий весь цей час.
Своїми роздумами і фото він поділився на офіційній сторінці «Дизель Студіо» в Instagram.
Як виявилося Крутоголов провів активно-продуктивне літо. Разом з колегами вони знімали четвертий сезон «Татусів» і приколювалися під час зйомок. Також він почав біля будинку будівництво тераси і зайнявся ремонтом двору. До всього іншого він прочитав пів книги «Netflix».
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«Встиг з'їздити з сином до Польщі на перегони. А ось на море так і не встиг - кажуть воно мокре і з хвилями, але я не вірю, не бачив», - додав актор з гумором.
На літніх знімках Крутоголов показав всю свою сім'ю. Поруч з ними він виглядає дуже щасливим і радісним. Його сини ростуть неймовірно схожими на зоряного батька.
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