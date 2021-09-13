Українська співачка Настя Каменських поскаржилася на поведінку чоловіка під час поїздки

Не так давно співачка розповідала про те, як сумує за чоловіком і чому їй сумно через часті поїздки на гастролях. Оскільки артисти постійно зайняті своїми концертами, вони бачаться тільки у вихідні і намагаються провести час разом максимально яскраво.

Цього разу Настя показала Потапа з нового боку:

"А ви лаєтеся? А Льоша обзивається! Загалом, Льоша їде за кермом, везе мене на один цікавий захід до наших друзів. І ... матюкається по дорозі на різних водіїв. Дуже цікаво " - сміючись, поскаржилася Настя.

Як відомо, пара підтримує свої відносини і часто розповідає про довіру і любов один до одного. Навіть коли відпустка у них не збігається, вони завжди змінюють плани і намагаються проводити час разом.

Раніше Потап вирішив нарешті розповісти про тему особистого життя, якою постійно цікавиться безліч шанувальників. При цьому артист підкреслив, що правда набагато простіше, ніж здається. Так, артист розповів чому у нього з другою дружиною, 34-річною українською співачкою Настею Каменських, немає дітей.

"А насправді ми дуже хочемо дітей. І коли вищі сили дадуть, тоді це і станеться. Я хочу п'ятьох дітей. Один є-четверо залишилося", - зізнався співак. Він помітив, що зараз вони з Настею зайняті кар'єрою, тому поки це їх основне завдання.

Нагадаємо, що Настя Каменських постраждала під час виступу, фото травми: "я дуже пристрасна".

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