Відома співачка Ані Лорак часто дозволяє дочці гуляти з друзями і проводити час так, як вона хоче

Дочка співачки вирішила копіювати маму і вести Instagram ще кілька місяців тому. тепер юна дівчинка намагається показувати своє життя на камеру і нерідко привертає увагу такими вчинками до себе.

На дні народження однієї з подруг Соня вирішила добре повеселитися з однолітками і танцювала під завзяту мелодію, чим привернула увагу. Однак багато хто під постами підмітили, що самій Кароліні слід стежити за дитиною і не залишати її одну.

Інші ж нагадали, що Соня дійсно схожа на саму Лорак.

"Мені от цікаво, мама стежить за тим, ч то слухає дочку?Соня ти просто копія своєї мами.; Софія, міні-Кароліна ❤️; Просто клас, Соня ти просто красуня; ти багато набрала кг😂», - пишуть під постами користувачі.

Раніше Лорак показала яскраві кадри з підросла дочкою Сонею, яку привела в школу на лінійку до 1 вересня.

На фотографіях щаслива матуся і дочка відображені в класі, дівчинка то сидить за партою, то стоїть біля прикрашеної до свята дошки. На знімках видно, що ані прийшла до Сони в школу в чорному вбранні. Волосся артистки розпущене і акуратно укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

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