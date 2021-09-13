Популярна українська співачка Тіна Кароль влаштувала для фанатів новий челендж

Останнім часом Тіна стала більше спілкуватися з фанатами, розповідати про свої плани для майбутніх композицій і показувати особисті відео, відзняті вдома. При цьому артистка також почала записувати кумедні "Тік-Токи", щоб привернути увагу.

Цього разу Кароль насмішила незграбним відео, де жартівливо вдарилася обличчям об двері, а потім ніяково відступила, відводячи обличчя. Таким чином співачка хотіла дати початок своєму флешмобу:

"Тіна запустила новий флешмоб в TikTok #ДевочкаВДверь 🚪 знімайте свої ролики під цей звук і діліться ними в TikTok або Instagram, відзначайте нас і Тіну! Подивимося у кого крутіше фантазія 🤩» - пишуть шанувальники.

Інші ж здивувалися:»мені ще ніхто не пропонував добровільно не вписатися в двері".

Раніше Кароль продемонструвала свій новий ефектний образ з незвичайним дизайнерським платтям. Чорне вбрання з напівпрозорими вставками на спідниці, розрізом до самого стегна і глибоким вирізом декольте ідеально підкреслив природну красу співачки.

Однак, головною родзинкою образу стала ефектна металева накидка на грудях співачки, що нагадує кольчугу своїми переплетеннями.

Нагадаємо, що Тіна Кароль зганьбилася на весіллі, що сталося: "коли три місяці...".

А ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль показала, чим займається після відходу з " танців з зірками».

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