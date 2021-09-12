Відома голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко показала, як весело проводить час
Як пише Politeka.net кадрами тусовки вона поділилася у себе в Instagram.
Артистка прийшла на день народження до свого друга американського кінопродюсера Джеффа Боулера і привітала його.
На знімку Ольга та інші люди відображені в ресторані. Ольга злегка присіла, щоб зробити спільне фото з іменинником. Її обійняв чоловік у білій сорочці.
"З Днем Народження, @jeffbowler. Яка весела ніч в ресторані", - написала подруга Джеймса Бонда.
Біда у Пугачової, зірку забрали з похорону близького друга в жалюгідному стані: "Галкін взяв за руку і..."
Полякова покинула Україну і показала, хто її балує за кордоном: "Як же ти мене..."
Нова ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук покинула Україну після першого ефіру: що сталося
Ектор Хіменес-Браво, попрощавшись, покинув Україну: "Я дуже-дуже втомився"
Біда з Анною Богдан, "Холостяк" Заливако вжив екстрених заходів: "Беріть на замітку..."
Ольга Куреленко народилася з Бердянську. Їй 41 рік. Широку популярність отримала після виходу на екрани фільму про агента 007, в якому зіграла дівчину головного героя Джеймса Бонда. Тепер на рахунку красуні десятки ролей, вона також успішна модель, яка часто прикрашає обкладинки глянцевих журналів.
Нагадаємо, що Ольга Куриленко з босими ногами вразила виглядом в ефектному комбінезоні.
Раніше Politeka писала, що Ольга Куриленко спантеличила виглядом з надто яскравим макіяжем: фото зі зйомок.
A ще Politeka повідомляла, що Ольга Куриленко відчинила сорочку, завороживши фігурою:"О, Боже...".