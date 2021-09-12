Відома голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко показала, як весело проводить час

Як пише Politeka.net кадрами тусовки вона поділилася у себе в Instagram.

Артистка прийшла на день народження до свого друга американського кінопродюсера Джеффа Боулера і привітала його.

На знімку Ольга та інші люди відображені в ресторані. Ольга злегка присіла, щоб зробити спільне фото з іменинником. Її обійняв чоловік у білій сорочці.

"З Днем Народження, @jeffbowler. Яка весела ніч в ресторані", - написала подруга Джеймса Бонда.

Ольга Куреленко народилася з Бердянську. Їй 41 рік. Широку популярність отримала після виходу на екрани фільму про агента 007, в якому зіграла дівчину головного героя Джеймса Бонда. Тепер на рахунку красуні десятки ролей, вона також успішна модель, яка часто прикрашає обкладинки глянцевих журналів.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко з босими ногами вразила виглядом в ефектному комбінезоні.

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A ще Politeka повідомляла, що Ольга Куриленко відчинила сорочку, завороживши фігурою:"О, Боже...".