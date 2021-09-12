Дружина телеведучого Христина Гірняк показала, як чоловік її балує під час їх спільного відпочинку

Христина і Володимир з самого початку не хотіли розповідати про свої стосунки, адже пару постійно критикували за їх поведінку. Причому самі кохані просто почали жити разом після того, як Володимир розлучився з першою дружиною.

Через кілька місяців Христина вийшла заміж за телеведучого, влаштувавши яскраве свято для себе і близьких. Відзначимо, що артист зі своєю коханою підтримує дуже теплі стосунки і часто разом веде Instagram.

Сама Христина почала частіше показувати, ніж балує її чоловік, як проходять їхні будні і відпочинок. Після чергового дня відпочинку на вихідних разом, вона розповіла про милий момент, який їй сподобався. Володимир підготував подарунки для всієї родини:

"Це так мило, ваш чоловік зміг би?» - ділиться враженнями Христина і показує подарунки для близьких, які підготував Володимир за короткий час.

Також, відповідаючи на питання фоловерів в сторіс, Христина заговорила про дітей і трохи розповіла про перенесену операцію. "Дуже багато питань, яка саме операція у мене і що сталося. Складно, звичайно, тримати щось в секреті, коли ведеш відкриту сторінку, але я все-таки постараюся", - зазначила дружина Остапчука.

Так, за словами дівчини, у неї був комбінований наркоз з інтубацій, однак це було не так страшно, як вона собі думала. "Який саме діагноз був до операції, я залишу в секреті", - зазначила красуня.

Нагадавши, дружина ведучого" Співають всі " Остапчука пофасоніла в модному вбранні.

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