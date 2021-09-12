Українська співачка Ані Лорак похвалилася апетитними формами у відвертому вбранні і нарвалася на критику

Як пише Politeka.net, Ані Лорак вже давно виступає на сцені. Вона не приховує, що звикла до уваги фанатів. У свої 42 роки співачка може похвалитися моложавим виглядом, стрункою фігурою і апетитними формами.

З приходом осені Кароліна (справжнє ім'я співачки) підготувала для своїх шанувальників дещо цікаве.

"Нові образи, нові думки, нові смисли…

Хочеться скоріше поділитися з вами всім, що ми приготували для цієї осені. Чекати залишилося недовго... " » - написала співачка.

На фото, яке артистка розмістила у себе в Instagram, вона продемонструвала чергову порцію краси і привабливості.

Ані розстебнула білий піджак і показала комплект, що складається з шортів з високою талією і топа, глибоке декольте якого продемонстрував пишні "диньки" співачки.

Високий хвіст, яскравий макіяж і масивні сережки довершили яскравий образ Ані Лорак.

Шанувальники захопилися цим вбранням, але не всі. Деякі порівняли шорти з трусами і назвали їх жахливими.

"Каролиша",

"Блін, ну ці труси, як у пупса😒",

"Так, жахливий образ (((обожнюю Кароліну. Але ці шорти жахливі (((",

"На памперс схожий",

"Доостюм офігенний і фігура відпадає) чоловіки настільки не чіпляються", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Ані Лорак усамітнилася з близьким другом в студії: "це настільки чудово".

А ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак показала себе зблизька, вразивши розміром губ « "Діамант".

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