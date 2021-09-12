Сімейство Галкіна і Пугачової пішли в гості в модних нарядах

45-річний Максим Галкін і 72-річна Алла Пугачова живуть насиченим життям. Вони виховують двох дітей-двійнят Лізу і Гаррі, а шоумен займається ще й своєю кар'єрою. Зіркові батьки намагаються багато часу приділяти своїм спадкоємцям. Також Галкін не забуває ділиться всім цікавим зі своїми шанувальниками.

Так, в неділю шоумен розповів, що все сімейство були запрошені в гості до своїх друзів.

"Були сьогодні на бар міцві Яші Достмана. Зі святом вас, наші дорогі друзі!" ,- написав чоловік Алли Пугачової.

"Аллочка-красуня", - говорить Галкін на відео, показуючи дружину з дітьми.

"Красуня, красуня, красуня кабаре», - відреагувала Пугачова

" Гаррі... " - перераховує далі шоумен.

"А я-красот", — відповідає на це син.

"А Ліза?"- запитує Пугачова.

"А Ліза, боже мій, забули Лізу. До Яші Достмана йдемо на бар-міцву. Сьогодні в косусі. Загалом, всі модні", - відповідає на це Галкін.

Нагадаємо, що Галкін показав, з ким проводять час його з дружиною малюки.

Як повідомляла Politeka, Галкін похвалився господарством дружини і вразив одкровенням: «у нас в Одесі...».

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