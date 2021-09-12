Відома співачка Надя Дорофєєва здивувала особою, показавши свій прищ

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка здивувала новим фото, на якому показала своє неідеальне обличчя. Виявилося, на щоці артистки вискочив прищ.

На новій фотографії Надя позує в затишній кімнаті, вона поклала руки на голову і демонструє всім яскраву стрічку пластиру, якою заклеїла свій прищ. Перед камерою артистка з'явилася в стильній кофті оверсайз з мультяшним принтом, її волосся злегка розпатлане, а рот відкритий.

У підписі до фотографії Дорофєєва написала: "А як ви боретеся з прищами?". Шанувальники тут же почали коментувати фото зірки, ділячись з нею своїми рекомендаціями.

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