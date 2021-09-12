Відома співачка Ірина Білик стане ведучою балкону у другому ефірі шоу «Танці з зірками»
Як пише Politeka.net, в Instagram 51-річна зірка опублікувала анонс шоу, закликавши шанувальників дивитися ефір з нею.
"Країна повинна побачити сенсацію сезону! Весь вечір я з вами", - підписала фото артистка.
У коментарях глядачі прийшли в захват від цієї новини.
"Прекрасна новина", "красуня", "Заслужила", "Нуууу ви даєте, Ірина! Як вас на це вмовили? Сьогодні вся країна буде дивитися заради цього!", "Круто", "Я дуже рада. Буде цікаво", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що під час шоу Білик зіткнеться зі своїм колишнім чоловіком, хореографом Дмитром Дікусаром, який танцює в парі з Ольгою Харлан. На балконі парочку зустрічатиме Білик.
Як відомо, Білик і сама брала участь в одному з перших сезонів «Танців з зірками». Тоді її партнером був Дікусар, який згодом став її цивільним чоловіком на кілька років.
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