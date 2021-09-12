Екс-учасник групи "Время и Стекло", відомий виконавець Олексій Завгородній (Позитив) ошелешив новиною про своїх підписників

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Позитив опублікував відео, покликане відсвяткувати 600 тисяч підписників в його соціальній мережі. Щоправда, подія ця була не зовсім радісною.

"За останній рік від мене відписалися понад 70 тисяч підписників", - зізнався артист, який недавно пережив розлучення з дружиною.

Якраз стільки часу пройшло з розпаду групи "Время и стекло". За цей час Надя Дорофєєва почала сольну кар'єру і нарощує популярність, а Позитив трохи здав позиції.

Також Позитив поділився яскравими знімками з нової фотосесії.

"Давайте знову відсвяткуємо це", - підписав фото артист.

У коментарях шанувальники підтримали артиста, залишивши йому масу компліментів.

"Боже, що за фотки", "Боже, ти найкращий. А ті нехай відписуються, ти кращий!", "Найкращий кумир. Обожнюю шалено)", «Як же я чекав», «Ось що значить Позитив, навіть відпискам радіє. Ну і правильно!", "Як же довго я чекала ці фото!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Позитив змусив говорити про себе, засвітившись у відпустці: "Радість і ейфорія".

Як повідомляла Politeka, Позитив на всю країну зізнався у своїх почуттях: "Вічно будемо з нею...".

Також Politeka писала, що Позитив привернув увагу Мішель Андраде:"Кращий".