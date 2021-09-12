Солістка KAZKA, співачка Олександра Зарицька, яка стала новою учасницею "Танців з зірками", вразила спільним фото зі своїм партнером по шоу

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька танцює в парі з Юрієм Мєшковим. На свіжому фото, яке співачка опублікувала напередодні другого прямого ефіру, парочка сиділа на підлозі, ніжно дивлячись один на одного.

"Привіт, це ми) ваші Саша і Юра)) сьогодні для нас дуже хвилюючий ефір, адже вже сьогодні хтось покине проект @tanci1plus1. Ми танцюємо дуже запальний танець, і будемо чекати ваш фідбек!",- підписала фото Зарицька.

У коментарях парочці залишили масу слів підтримки. Деякі шанувальники припустили, що між зірками спалахнули почуття.

"Удачі, я за вас тримаю кулачки)))", "Успіхів, Ви молодці, ми за вас, тільки вперед", «голосуємо тільки за вас! Ви кращі", "Успіхів, у вас все вийде. Ви молодці. Крута пара", "Невже це любов?" ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька в чорному міні показала, якою спокусливою може бути:"Саша буде на обкладинці".

Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька показала, з ким починає ранок: "дуже заряджає".

Також Politeka писала, що Олександра Зарицька показала елегантний образ:"цікавий досвід".