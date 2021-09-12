Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка і блогерка Даша Ульянова захопила мережу новою порцією краси, жіночності і чарівності

Як пише Politeka.net, 25-річна дівчина не втомлюється балувати своїх шанувальників знімками, на яких демонструє привабливу зовнішність і карколомну фігуру.

Нове фото, яке вона розмістила в Instagram-акаунті, тому підтвердження.

Зовсім недавно ефектна гімнастка взялася участь у фотосесії і результатами поступово ділиться в мережі.

Даша вже викладала фото з цієї серії. Ось зараз вона вирішила показати дещо пікантне.

Красуня задумливо присіла, кокетливо виставивши струнку ніжку. На плечі вона накинула чорний велюровий жакет, під яким був надітий тільки бюстгальтер.

Шанувальники захопилися від побаченого вони обсипали Дашу численними компліментами.

"Нереальний"

"Шикарний"

"Красиве фото"

"Красоточка" - пишуть в мережі.

Даша Ульянова здобула популярність після перемоги в шоу «Холостяк-10» з Максом Михайлюком.

Незважаючи на те, що після закінчення проекту пара розлучилася це пішло дівчині тільки на користь.

Вона не раз зізнавалася, що аудиторія в Instagram у неї сильно збільшилася.

Нагадаємо, що Даша Ульянова показала чудеса розтяжки: "Спортзал і самозамилування...".

Раніше Politeka писала, що Ульянова показала незвично скромний образ: "Даш, ну що це...".

A ще Politeka повідомляла, що Даша Ульянова влаштувала спекотні танці в коротких шкіряних шортах: фото.