Відома українська тенісистка Еліна Світоліна з гумором зустріла свій день народження

Як пише Politeka.net, 12 вересня іменитій спортсменці виповнилося 27 років. Красуня, яка захоплюється зйомкою відео для молодіжної мережі Тік Ток, вирішила присвятити ролик своєму святу. Вона постала на відео в шовковому халатику і почала танцювати. Раптово в руках спортсменки з'явився тортик зі свічкою. Світоліна задула його і в момент перевтілилася у вбрану красуню.

Варто відзначити, що настрій у іменинниці був відмінний. Виглядала вона щасливою. У коментарях спортсменці залишили масу привітань і теплих слів.

"Люблю тебе, Еліна", "З днем народження, Еліна! Ви чудова жінка і чудовий гравець", «яка мила», «Запальничка», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, нещодавно українська зірка спорту вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Пара зустрічалася з 2019 року.

Нагадаємо, що Світоліна показала особисті фото перед весіллям: "останній раз...".

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