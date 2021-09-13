Українська балерина, суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар наробила галасу в мережі відео з новим суддею проекту

Як пише Politeka.net, в Instagram Кухар з'явився короткий ролик, на якому вона з Максимом Чмерковським стояли один навпроти одного і пристрасно дивилися в очі. У Кухар в руках було велике чорне віяло, яким вона намагалася прикритися. Чмерковський робив вигляд, що намагається доторкнутися до зірки. Відео вийшло настільки пристрасним, що чоловікові Кухар Олександру Стоянову варто було б почати ревнувати.

"Співучасники злочину. @stoianov_aleksandr, побачимося завтра о 16:30 на гала-концерті в Жовтневому", - грайливо підписала Кухар відео, звертаючись до чоловіка.

У коментарях суддям шоу залишили масу приємних відгуків.

"Красиві», «ви неймовірна», «яка пара», «вогонь», «Такі красиві і талановиті танцюристи», «Катерина, ваші сережки, вони неймовірні», «кращі», "Макс так добре виглядає поруч з вами", - пишуть користувачі Мережі.

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