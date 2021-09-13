Американська поп-співачка Брітні Спірс оголосила про заручини

Відома артистка показала, як світиться від щастя, отримавши пропозицію руки й серця, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка розмістила кадри, які знімав її наречений, у своєму Instagram. Артистка похвалилася каблучкою з великим дорогоцінним каменем на безіменному пальці.

"Я не можу повірити в це!!!!!!",- написала Брітні.

Пропозицію зірці зробив 27-річний коханий - фітнес-тренер і актор Сем Асгарі. Пара зустрічалася перед заручинами майже п'ять років.

Асгарі - син емігранта з Ірану. Чоловік познайомився зі співачкою на зйомках кліпу "Slumber Party" у 2016 році.

Варто зазначити, що торік Брітні почала боротьбу проти своїх опікунів, а в серпні 2021-го її батько Джеймі Спірс нарешті відступив після 13 років контролю. Відомо, що опікуни управляли фінансами співачки, і забороняли їй виходити заміж і народжувати.

В результаті такої перемоги заручини стали можливими.

Примітно, що за плечима артистки два невдалих шлюби. Вперше артистка вийшла заміж по дурості у Лас-Вегасі у 2004 році за друга дитинства Джейсона Олександра. Шлюб був анульований.

А в другому шлюбі з танцюристом Кевіном Федерлайном Брітні народила двох синів. Шлюб також розпався зі скандалом про опіку над дітьми.

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