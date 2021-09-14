Талановита акторка, "холостячка" Ксенія Мішина поділилася новою світлиною

Як пише Politeka.net, 32-річна талановита акторка Ксенія Мішина, яка брала участь у першому сезоні реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників різними світлинами та відео у своєму Instagram.

Цього разу жінка вирішила поділитися кадрами зі свого останнього відпочинку цього літа.

На світлині Ксенія позувала на шикарній яхті. Акторка ніжилася на сонці, лежачи на сітці-гамаку. Перед камерою зірка з'явилася в стильному чорному купальнику, який красиво підкреслив витончену фігурку і ідеальні довгі ніжки. Мішина виглядала дуже щасливою.

"Закриваємо сезон! Прекрасне літо спасибі тобі 🤍 не прощаємося 🙏", - написала Мішина.

У коментарях шанувальники запідозрили, що Ксенія приховує вагітність від шоумена Олександра Еллерта, який став її обранцем на шоу "Холостячка".

"💗💖Ксюша дуже красиво, але животик себе проявляє! 💗💖Мрія Еллерта, буде народження нового! 💗💖С любов'ю і повагою вітаю! 💗💖", "Ксюша ти красуня ❤️💚", "Дуже гарна😍", "😍Русалка❤️", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Мішина на тлі чуток про примирення з Еллертом засвітила красиву каблучку: "Обручку?".

Нагадаємо, що екс-обранець "Холостячки" Мішиної Еллерт приголомшив зізнанням: "У мене сьогодні весілля".

A ще Politeka повідомлялa, що Олександр Еллерт вперше розповів, що у нього з Мішиною після сварки: "Відчепися".