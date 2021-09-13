Прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар здивувала кадрами, зробленими за лаштунками танцювального проекту
Вчора ввечері пройшов черговий ефір нового сезону танцювального шоу, на якому встигли відзначитися не тільки учасники, а й самі судді. Катерина Кухар потрапила в незручну ситуацію з Олександрою зарицькою, яка влаштувала фотосесію на сходинках за лаштунками.
"Які гранд-батмани! О боже, що відбувається?» - каже Катерина Кухар, проходячи до сцени.
"Я Мерилін Монро, вживаюся в роль" - відповіла Олександра, опускаючи ноги.
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"Та вже вжилася, ще як» - відпарювала балерина.
Як можна помітити, за лаштунками проекту теж дуже весело, а учасники і судді добре ладнають між собою і можуть підколоти один одного.
Раніше на сторінці балерини з'явилося фото, зроблене в училищі, директором якого є зірка.
"Цей робочий тиждень був не тільки Активним, а й важливим у житті нашого коледжу! Але давайте по порядку! Тиждень був дуже продуктивним і важливим особисто для мене. Вирушаємо працювати далі і надихаємося на новий тиждень!» ,- додала Кухар.
Нагадаємо, що Кухар в яскравій червоній сукні зачарувала образом на "Танцях з зірками": "є один...".
Ще Politeka писала, що Кухар жорстко відчитала Melovin'a на першому ефірі шоу:"розчарована".
Також Politeka повідомляла, що Кухар повела Олександра Стоянова на незвичайну екскурсію: "отримую задоволення".