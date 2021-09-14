Дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя Діва відсвяткувала своє 17-річчя в колі сім'ї

Вчора Моніка Беллуччі і Венсан Кассель зворушливо вітали свою старшу дочку з 17-річчям. Оскільки дівчина веде закритий спосіб життя, кадри зі святкування вона вирішила не публікувати, тоді як її близькі поспішили поділитися різними кадрами.

Батько Діви також привітав свою дочку з днем народження, розмістивши в мережі архівне чорно-біле фото, на якому іменинниця відображена, будучи зовсім маленькою дівчинкою. А ось його друга молода дружина опублікувала свіжі кадри, написавши, що любить її.

Знімки тут же розлетілися по мережі, на них щаслива Діва їла десерт і насолоджувалася відпочинком в компаї близьких.

Фанати були в захваті від простого святкування:

"Колірна гамма як завжди на висоті! Вітати. 😍 ; Привіт🎂 💓; З найкращими побажаннями, малятко🎂; з найкращими побажаннями, дорога❤; з Днем народження, красива дівчинка😍; майбутня Мамина Заміна; принцеса! Виросте шикарною жінкою; їй судилося бути моделлю; щасливий день❤️"»

Нагадаємо, Моніка Беллуччі і Венсан Кассель офіційно оформили шлюб в 99-му році. У пари з'явилася дочка Діва, якій зараз 16 років, а ще син Леоні, якому зараз 11 років. Незважаючи на це Моніка і Венсан вирішили розлучитися в 2013 році, після чого Кассель одружився на молодій французькій моделі. Старша дочка Діва пішла по стопах мами, почавши кар'єру в модельному бізнесі.

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