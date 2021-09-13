Переможниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан зізналася в почуттях і показала ніжний кадр
Як передає Politeka.net. Анна Богдан є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона стала популярна завдяки своїй участі в 11-му сезоні проекту "Холостяк" з Михайлом Заливако. Після шоу, у пари продовжилися стосунки. Тепер дівчина активно веде соціальні мережі, де показує моменти з життя з Михайлом і дає поради шанувальникам.
Цього разу Анна Богдан поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона разом зі своїм обранцем Михайлом Заливако позує на камеру. На першому знімку вони дивляться один на одного, а на другому цілуються.
"Де панує любов, там є життя
Нам потрібна кохана людина поруч... Як би не хотіли це приховати, щоб виглядати сильніше і незалежніше, але щось в душі завжди вимагає плече, на яке можна спертися, ніжних обіймів, пристрасних поцілунків і відчуття, що ти дорога для нього.
"Холодні" стіни, тиша, яку не може приховати навіть музика і порожнеча зводить нас з розуму і хочемо почути цю заповітну фразу: "Кохана, я вдома", коли в душі розгорається тепло, очі сяють. І в цей момент хоч весь світ буде проти Вас, але тепер ви удвох і страху більше немає
Коли обійми зцілюють, а поцілунок дарує сили ми отримуємо крила, які переносять нас туди, де панує щастя", - підписала фото Ганна Богдан
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Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Одружуйтеся вже", "Які ви нереально красиві", "Ну що ж ви такі класні а!", "Аня я відразу була проти вас, а потім усвідомила що ви схожі, і доповнюєте один одного!!! Щастя вам, і міцної сім'ї!!!", "Там де любов там завжди є дітлахи а понти і у вас понти"
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