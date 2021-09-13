Юна дочка зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового вразила зухвалими Селфі з виразним макіяжем

Як відомо, 13-річна Варвара Кошова з дитинства звикла до уваги публіки. У своєму юному віці дівчинка неодноразово з'являлася на телебаченні. Зокрема, вона брала участь у шоу "Голос.Діти", "Розсміши коміка" і "Лізі сміху".

Варвара також активно веде свою сторінку в Instagram. Втім, постить дівчина в основному свої селфі. На них вона демонструє образи з різним макіяжем.

Як пише Politeka.net, новий пост Кошової-молодшої не став винятком. Так, Варвара опублікувала селфі, на яких позувала у себе в кімнаті. Для цих знімків школярка вирішила зробити макіяж з акцентом на очі.

Варвара зробила свій погляд більш виразним за допомогою великих стрілок і густо нафарбованих вій. Її образ доповнили густі брови і рум'янець на щоках.

Під фото поставила лайк мама Варі, Ксенія Кошова.

Підписники дівчини бурхливо відреагували на публікацію.

"Яка ти красива", "прекрасна", "нереальна", "навіщо бути такою красивою, очі сліпить", "яка красива", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кошовий і Ткач з "Квартал 95" насмішили поведінкою біля школи своїх дочок.

Як повідомляла Politeka, у родині Євгена Кошового з "Квартал 95" сталося поповнення.

Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" показав "нелегалів", яких перевозить в його багажнику дочка.