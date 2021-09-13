Популярна українська ведуча Леся Нікітюк прямо на камеру перевтілилася з безтурботної дівчини в топі і джинсах в розкішну даму в ексцентричному вбранні

Як пише Politeka.net, зірка українського телебачення порадувала своїх шанувальників новими кадрами в Instagram. Так, Леся вирішила покрасуватися своїм яскравим і спокусливим "луком дня".

На початку відео Нікітюк постає перед глядачами в милому повсякденному образі. На ній джинси з високою талією і молочний топ з глибоким вирізом. Ведуча посміхається і поправляє волосся, які на відео вільно спадають їй на плечі.

Однак, в якийсь момент Леся повністю перевтілюється, і демонструє вже зовсім інший образ. Ведуча приміряла оригінальне помаранчеве плаття з запахом. Його глибоке декольте, вирізи на плечах і незвичайна прикраса на грудях так і приковують до себе погляд. Доповнила образ елегантна зачіска зірки.

"Це мій лук дня", - підписала кадри Нікітюк.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Леся-красуня", "Леся, коли ти собі зважишся зробити з...ки?", "Яка ти крута. І про що ті мужики думають? Куди дивляться, якщо тут така краса", "це вечірній або ранковий лук", "невдало (" , "як на мене, образ в топі і джинсах виглядає краще ніж це плаття )). Але ви в будь-якому випадку красуня!", "Морквина", "скромніше треба бути", - пишуть люди.

Нагадаємо, Нікітюк у новому образі вирушила до Одеси і повідомила сумну новину.

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