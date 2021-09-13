Популярний український співак Віталій Козловський відверто розповів, що змінилося для нього після втрати батька
У серпні цього року в сім'ю артиста прийшло велике горе: пішов з життя батько Козловського, Віталій Сергійович. У своєму недавньому інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" співак зізнався, що ця подія його сильно потрясла і навіть змінила. Зокрема, тепер Віталій по-іншому ставиться до багатьох речей.
За його словами, останні півтора роки його батько був по-справжньому щасливий зі своєю коханою жінкою. У цьому Козловський бачить для себе невелику розраду.
При цьому співак досі не розкриває причину смерті батька, підкреслюючи, що не хоче видавати такі подробиці.
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За словами Козловського, йому досі дуже важко змиритися з втратою і єдине, що йому допомагає – це велика кількість роботи.
"Ось Бог щось знає, відчуває що і в який момент тобі потрібно. Я міг деякий час сидіти без роботи, а після того, як тато мене кинув, роботи стало дуже багато, концертів стало багато. І для мене це стало порятунком", - розповів співак.
Зазначимо, що батько Козловського помер 15 серпня на 75-му році життя.
Нагадаємо, Козловський чесно розповів про великі потрясіння у своєму житті.
Як повідомляла Politeka, Козловський після трагедії з батьком несподівано постав у новому образі.
Також Politeka писала, що Козловському, який поховав батька, дали гримерку з "щурячою норою" і облізлими стінами.