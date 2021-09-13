Популярний український співак Віталій Козловський відверто розповів, що змінилося для нього після втрати батька

У серпні цього року в сім'ю артиста прийшло велике горе: пішов з життя батько Козловського, Віталій Сергійович. У своєму недавньому інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" співак зізнався, що ця подія його сильно потрясла і навіть змінила. Зокрема, тепер Віталій по-іншому ставиться до багатьох речей.

За його словами, останні півтора роки його батько був по-справжньому щасливий зі своєю коханою жінкою. У цьому Козловський бачить для себе невелику розраду.

При цьому співак досі не розкриває причину смерті батька, підкреслюючи, що не хоче видавати такі подробиці.

За словами Козловського, йому досі дуже важко змиритися з втратою і єдине, що йому допомагає – це велика кількість роботи.

"Ось Бог щось знає, відчуває що і в який момент тобі потрібно. Я міг деякий час сидіти без роботи, а після того, як тато мене кинув, роботи стало дуже багато, концертів стало багато. І для мене це стало порятунком", - розповів співак.

Зазначимо, що батько Козловського помер 15 серпня на 75-му році життя.

Нагадаємо, Козловський чесно розповів про великі потрясіння у своєму житті.

Як повідомляла Politeka, Козловський після трагедії з батьком несподівано постав у новому образі.

Також Politeka писала, що Козловському, який поховав батька, дали гримерку з "щурячою норою" і облізлими стінами.