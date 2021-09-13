Юна дочка Олі Полякової в короткій сукні зізналася, що звикла до свого незвичайного образу "ельфійки"

16-річна Маша Полякова явно не планує залишатися в тіні своєї зіркової матері. Незважаючи на юний вік, дівчина активно пробує себе в різних сферах: вона знімається в різних фотосесіях, співає у власній рок-групі і веде свої сторінки в соцмережах.

Як пише Politeka.net, днями Полякова-молодша приміряла новий незвичайний образ. Вона показала себе з "ельфійськими" вушками, які зробили її зовнішність дуже незвичною. У новому пості на своїй сторінці в Instagram дівчина показала, що продовжує носити цей аксесуар.

Так, Маша позувала в короткій чорній сукні зі шкіряними ременями і плащі, який вона приспустила з одного плеча. Волосся дівчини були заплетені в дрібні кіски, а на її голові красувалися модні окуляри.

"Особисто я себе вже не уявляю без ельфійських вушок,а ви коли то вживалися в свій образ настільки?", - поцікавилася у підписників Маша.

Варто відзначити, що її експерименти із зовнішністю оцінили не всі.

"Жесть", "о боже", "молодець, ну в образі, браво", "Кошмар! Коли розум прийде? Тобі ж вже 16", "НЛО прилетіло", "що за супер дівчинка?", "Красуня як завжди", - пишуть люди.

Нагадаємо, дочка Полякової з новими вухами влаштувала епічну "битву віків".

Як повідомляла Politeka, дочка Полякової з новою зовнішністю засвітилася з епатажною "пацанкою" Покрещук.

Також Politeka писала, що дочка Олі Полякової жорстко відповіла українцям на критику, показавши непристойний жест.