Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, показала себе на ліжку
Софія-молодша активно розвиває свій мікроблог в Instagram, повідомляє Politeka.net. Дівчина часто бере участь в різних фотосесіях, а кадрами ділиться в акаунті.
Красуня часто показує в Мережі, як займається спортом, тому її фігура викликає багато похвали.
У новому пості в Інстаграм внучка Ротару позувала в шовковій сукні на тонких бретельках і з глибоким вирізом. Красуня лягла на ліжко, а зверху поклала букет з великих квітів.
Знімок з нової фотосесії вийшов дуже ніжним.
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"🤍",- написала Софія.
За дві години публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
"Красива💖ніжна💗Люблю💞доброго дня💕", "😍😍😍😍😍", "❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.
Варто зазначити, що зараз на сторінку внучки Ротару підписані 164 тисячі користувачів мережі.
Примітно, що Соня Євдокименко народилася 30 травня 2001 року в Києві. З дитинства вона росла дуже талановитою, займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу.
Паралельно з цим внучка Ротару будувала кар'єру в модельному бізнесі. У шкільному віці Соня стала обличчям Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.
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