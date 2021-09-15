Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, показала себе на ліжку

Софія-молодша активно розвиває свій мікроблог в Instagram, повідомляє Politeka.net. Дівчина часто бере участь в різних фотосесіях, а кадрами ділиться в акаунті.

Красуня часто показує в Мережі, як займається спортом, тому її фігура викликає багато похвали.

У новому пості в Інстаграм внучка Ротару позувала в шовковій сукні на тонких бретельках і з глибоким вирізом. Красуня лягла на ліжко, а зверху поклала букет з великих квітів.

Знімок з нової фотосесії вийшов дуже ніжним.

"🤍",- написала Софія.

За дві години публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Красива💖ніжна💗Люблю💞доброго дня💕", "😍😍😍😍😍", "❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Варто зазначити, що зараз на сторінку внучки Ротару підписані 164 тисячі користувачів мережі.

Примітно, що Соня Євдокименко народилася 30 травня 2001 року в Києві. З дитинства вона росла дуже талановитою, займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу.

Паралельно з цим внучка Ротару будувала кар'єру в модельному бізнесі. У шкільному віці Соня стала обличчям Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

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