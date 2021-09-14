Відома артистка Настя Каменських похвалилася нагородою за пісню і отримала осуд в мережах

Як передає Politeka.net, Настя Каменських є відомою співачкою. Вона почала свою кар'єру ще в 2004-му році, коли виступила на фестивалі "Чорноморські ігри". Пізніше, через 2 роки, співачка заснувала дует "Потап і Настя" разом з Олексієм Потапенко. З 2017-ого року дівчина виступає під псевдонімом NK.

Цього разу Настя Каменських опублікувала нову серію фотографій на своїй сторінці в Instagram. На кадрах артистка тримає нагороду. На ній незвичайний чорний топ на брительках і чорні подовжені штани. Свій образ вона доповнила босоніжками на тонкому каблуці.

"Як круто і неймовірно приємно, що мій Elefante все так само качає і подобається вам!

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Спасибі всім, хто продовжує любити і підтримувати мене і мою творчість", подякувала Настя Каменських.

Шанувальники співачки засипали її приємними словами і привітаннями в коментарях: "Дуже красива!!! Заслужено", "Вітаю із заслуженою нагородою, яка ти красива".

Також, їй залишили коментар із засудженням: "Співачка - Так, з вас тиктокер? Те що ви говоривши під чужі звук? Є багато людей, який створювати свій контент, редагувати відео і тд, а кривлятися на камеру і я вміючи)) Несправедливо!".

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